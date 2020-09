Drew Barrymore will nie wieder heiraten

Bei Drew Barrymore läuft’s. Sie gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Hollywood und bekommt jetzt sogar ihre eigene Talkshow, in der sie über alltäglich Dinge sprechen wird. Dabei soll auch die Liebe ein wichtiges Thema sein. Da läuft es wiederum nicht so gut. Sie hatte wechselnde Beziehungen und war sogar schon drei Mal verheiratet.

Jetzt verriet sie in einem Interview mit „People“, ob sie sich ein viertes Mal trauen lassen würde. Sie sagte: „Ich bin hoffnungslos romantisch und glaube, dass jeder in irgendeiner Form Liebe braucht.“ Doch zum Thema heiraten hat die 45-Jährige eine klare Haltung: „Ich werde nie wieder heiraten.“

Eine Scheidung sei immer etwas sehr Tragisches und man brauche viel länger, um darüber hinwegzukommen, als bei einer Trennung. Die Golden Globe-Preisträgerin wolle außerdem nie wieder so eng mit jemandem verbunden sein.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos