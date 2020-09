Ed Sheeran baut Immobilie-Empire aus

Ed Sheerans Besitz-Portfolio hat sich mächtig vergrößert.

Wie die „Sun“ berichtet, hat der Sänger offenbar den Lockdown genutzt, um weitere Anwesen zu erwerben, sodass er nun insgesamt ein Immobilien-Empire im Wert von stolzen 61,5 Millionen Pfund vorweisen. Dies ist eine Steigerung um viereinhalb Millionen Pfund. Demnach soll Sheeran insgesamt 27 Anwesen gehören. Darunter fallen sein Anwesen in Suffolk, eine Villa in London, das Restaurant „Bertie Blossoms“, ein Appartement in Battersea und diverse Vermietungsobjekte in London.

Für seine frisch geborene Tochter Lyra hat Ed Sheeran damit ausgesorgt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos