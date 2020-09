Ed Sheeran: Das steckt hinter dem Names seiner Tochter

Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn sind im puren Elternglück. Am Dienstagvormittag (01.09.) verkündete der Musiker die Geburt seiner Tochter Lyra Antartica. Ein außergewöhnlicher Name, das steht schon einmal fest. Doch was verbirgt sich dahinter?

Der Name Lyra hat ganz unterschiedliche Wurzeln. Die nordirische Abstammung des Namens ist im Falle von Sheeran am wahrscheinlichsten, schließlich kommen seine Großeltern von dort. Auf der Grünen Insel bedeutet Lyra so viel wie „die Mutige“. Was es mit dem zweiten Namen Antarctica auf sich hat, ist allerdings noch ein Rätsel. Doch bei den Fans kommt er richtig gut an. Ein Nutzer kommentierte mit „Wie süß ist das denn?“ Ein weiterer schrieb auf „Twitter“: „Das ist der coolste Name aller Zeiten!“

Ed Sheeran teilte sein Babyglück auf „Instagram“ mit einem Bild von kleinen gestrickten Söckchen.

