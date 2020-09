Ellie Goulding: Headliner bei Glastonbury, wenn die Zeit reif ist

Ellie Goulding wird 2021 nicht als Headliner beim Glastonbury Festival auf der Bühne stehen. Doch irgendwann wird dieser Zeitpunkt schon noch kommen.

Der „Sun“ sagte sie dazu: „Ich war bei so vielen Festivals der Headliner, aber ich denke, an irgendeinem Punkt ist es deine Zeit und ich glaube, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch ich denke, in der Zukunft wird es passieren. Ich bin davon überzeugt, dass ich noch viel in mir habe, vielleicht noch zehn weitere Jahre. Ich würde immer eine gute Show abliefern. Ich gebe immer mein absolut Bestes und meine Performances sind dafür bekannt, ziemlich energiegeladen zu sein. Ich denke, ich könnte der Menge einheizen.“

Ellie Goulding ist schon mehrere Mal auf dem Glastonbury Festival aufgetreten, allerdings noch nie als Headliner.

Foto: (c) Landmark / PR Photos