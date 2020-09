Ellie Goulding: „Ich hoffe, andere Künstler folgen dem Beispiel“

Ellie Goulding fordert ihre Kollegen auf, es ihr gleichzutun und sich um eine möglichst CO2-neutrale Tour zu bemühen. Die Sängerin macht das nämlich so bei ihrer „Brightest Blue“-Tournee 2020.

Gegenüber dem „Mirror“ meinte sie dazu: „Wir versuchen, so wenig wie möglich zu fliegen und stattdessen den Zug zu nehmen. Die Tour wird minimal sein und wir machen alles, was in unserer Macht steht, um sie so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Ich hoffe, andere Künstler folgen dem Beispiel.“ Ganz aufs Fliegen zu verzichten, geht allerdings nicht, denn Goulding fügte hinzu: „Viele grüne Menschen müssen scheinheilig sein, denn wir leben nicht in einer Welt, in der Menschen komplett und gänzlich grün und unschuldig sein können.“

Ellie Goulding setzt sich übrigens sehr energisch für den Klimaschutz ein, auch wenn das bedeutet, dass sie online dadurch Follower verliert.

