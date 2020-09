Elton John: „Die meisten Songs in den Charts sind keine richtigen Songs“

Elton John sieht die aktuelle Charts-Kultur recht kritisch.

So kritisierte der 73-Jährige in einem Gespräch mit „BBC Radio 6 Music“ die moderne Popmusik und sagte: „Ich glaube, ‚richtige Lieder‘ sind für die britischen Charts zu anspruchsvoll geworden. Du guckst dir die meisten Songs in den Charts an – das sind keine richtigen Songs. Das sind Bruchteile und Stückchen, und es ist schön zu hören, dass jemand ein richtiges Lied schreibt.“

Doch zwei Künstler, die momentan die britischen Charts aufmischen, gefallen ihm: Father John Misty und Conan Gray. Vor allem weil beide ihre Lieder selbst schreiben.

