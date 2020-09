Elton John kündigt besonderes Box-Set an

Elton John hat für seine Fans einen echten Leckerbissen parat: Der Sänger veröffentlicht am 13. November seine „Elton: Jewel Box“, berichtet „Universal Music“. Darauf befindet sich eine eindrucksvolle Auswahl aus seinem umfangreichen Katalog mit Raritäten aus den Jahren 1965–1971 und weniger bekannten B-Seite.

John selbst sagte dazu: „Es war ein absolutes Vergnügen, jede Periode meiner Karriere so detailliert zurückzuverfolgen. Wenn ich diese längst verlorenen Spuren wieder höre, fällt es mir schwer zu begreifen, wie produktiv Bernie und ich in den frühen Tagen waren. Die Songs flossen einfach aus uns heraus und die Band war einfach unglaublich im Studio. Ich will immer mit allem, was ich tue, vorwärtsschauen und mich auf die Zukunft konzentrieren, aber die Zeit während des Lockdowns zu haben, um Bilanz zu ziehen und diese Momente aus meiner Erinnerung aus jeder Ära zu ziehen, war eine Freude. Als eifriger Plattensammler hat mich dieses Projekt wirklich begeistert und ich könnte mit diesem so sorgfältig kuratierten, liebevoll konstruierten Boxset nicht glücklicher sein. Ich bin sicher, meine Fans werden es genauso genießen wie ich.“

Elton John hat übrigens noch andere Talente außer Musik. Er stellt seinen eigenen Apfelsaft her.

