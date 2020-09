Eminem: Musikalisches Vorbild für J. Grange

Eminem ist nicht nur musikalisch für viele Jung-Rapper ein Vorbild, sondern auch für seinen Umgang mit seinen mentalen Problemen. Zumindest sieht es so J. Grange.

Der 18-jährige Newcomer, der unter Panikattacken und an ADHS leidet, sagte laut „contactmusic.com“: „Eminem ist meine größte Inspiration. Er hat viele mentale Probleme, so wie ich auch, und ich weiß, was für eine Herausforderung das sein kann. Man muss stark und belastbar sein, um die dunklen Zeiten durchzustehen. Den Erfolg zu sehen, den Eminem hatte, ist unglaublich.“

Der britische Rapper hat dieses Jahr übrigens seine Debüt-EP „The Costs of Success“ veröffentlicht.

Foto: (c) Craig McDean / Universal Music