Emmy Awards 2020: die wichtigsten Gewinner

Gestern Abend (20.09.) sind die Emmy Awards vergeben worden – aufgrund der Coronavirus-Pandemie virtuell. Zur besten Drama-Serie wurde „Succession“ gekürt, beste Comedy-Serie wurde „Schitt’s Creek“ und beste limitierte Serie „Watchmen“. Zendaya durfte sich über den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie freuen. Das männliche Pendant ging an Jeremy Strong.

Hier die Liste der wichtigsten Gewinner der Emmy Awards:

BESTE DRAMA-SERIE

Succession

BESTER HAUPTDARSTELLER IN EINER DRAMA-SERIE

Jeremy Strong („Succession“)

BESTE HAUPTDARSTELLERIN IN EINER DRAMA-SERIE

Zendaya („Euphoria“)

BESTER NEBENDARSTELLER IN EINER DRAMA-SERIE

Billy Crudup (“The Morning Show”)

BESTE NEBENDARSTELLERIN IN EINER DRAMA-SERIE

Julia Garner (“Ozark”)

BESTES DREHBUCH FÜR EINE DRAMA-SERIE

“Succession”, “This Is Not For Tears”, Jesse Armstrong

BESTE REGIE FÜR EINE DRAMA-SERIE

“Succession”, “Hunting”, Andrij Parekh

BESTE COMEDY-SERIE

Schitt’s Creek

BESTER HAUPTDARSTELLER IN EINER COMEDY-SERIE

Eugene Levy („Schitt’s Creek“)

BESTE HAUPTDARSTELLERIN IN EINER COMEDY-SERIE

Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“)

BESTER NEBENDARSTELLER IN EINER COMEDY-SERIE

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

BESTE NEBENDARSTELLERIN IN EINER COMEDY-SERIE

Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

BESTES DREHBUCH FÜR EINE COMEDY-SERIE

“Schitt’s Creek”, “Happy Ending”, Dan Levy

BESTE REGIE FÜR EINER COMEDY-SERIE

“Schitt’s Creek”, “Happy Ending”, Andrew Cividino and Daniel Levy

BESTE LIMITIERTE SERIE

Watchmen

BESTER SCHAUSPIELER EINER LIMITIERTEN SERIE

Mark Ruffalo („I Know This Much Is True“)

BESTE SCHAUSPIELERIN EINER LIMITIERTEN SERIE

Regina King („Watchmen“)

BESTER NEBENDARSTELLER IN EINER LIMITIERTEN SERIE

Uzo Aduba („Mrs. America“)

BESTE NEBENDARSTELLERIN IN EINER LIMITIERTEN SERIE

Yahya Abdul-Mateen II („Watchmen“)

BESTE REGIE FÜR EINE LIMITIERTE SERIE

„Unorthodox“, Maria Schrader

BESTE FANTASY/SCI-FI-KOSTÜME

Watchman, „It’s Summer And We’re Running Out Of Ice“

BESTER TV-FILM

Bad Education

