Endlich: Die Dreharbeiten zu „Avatar 2“ sind abgeschlossen!

Bald erleben wir wieder unser blaues Wunder! Offenbar ist „Avatar 2“ nun endlich abgedreht – und auch Teil 3 ist so gut wie im Kasten. Das verriet Regisseur James Cameron jetzt in einem Video Call mit Arnold Schwarzenegger anlässlich der internationalen Klimakonferenz in Österreich.

Cameron sagte: „„Wir sind mit den Dreharbeiten von „Avatar 2“ zu 100 Prozent fertig und sind ungefähr bei 95 Prozent von „Avatar 3‘.“ Wieder mit dabei sind neben Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver unter anderem auch Stephen Lang, der als Colonel Quaritch in den kommenden Filmen zum großen Bösewicht der Sci-Fi-Fantasy-Saga werden soll.

Nachdem „Avatar 2“ ursprünglich sogar schon 2014 ins Kino kommen sollte, heißt es nun: immer noch zwei Jahre warten. Aktueller Starttermin ist der 14. Dezember 2022. „Avatar 3“ soll am 18. Dezember 2024 in die Kinos kommen. Später folgen sollen „Avatar 4“ (16. Dezember 2026) und „Avatar 5“ (20. Dezember 2028).

Foto: (c) Solarpix / PR Photos