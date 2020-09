Ex-Porno-Star Zoe Parker stirbt im Schlaf

Ex-Porno-Darstellerin Zoe Parker wollte eigentlich ein neues Leben beginnen, jetzt ist sie tot. Ihr Verlobter Jay Campbell sagte gegenüber der „Daily Mail“: „Wir müssen euch leider mitteilen, dass Zoe am 12. September gegen 2 Uhr im Schlaf verstorben ist. Sie wurde nur 24 Jahre alt.“

Erotikstar Nicky Rebel schrieb via „Twitter“: „Ich habe mit Zoe Parker für eine kurze Zeit in L.A. gelebt. Sie war immer unglaublich süß und aufrichtig und verdiente weit mehr, als sie in diesem Leben bekam.“ Ihre Kollegin Rebel Lynn twitterte: „Ruhe in Frieden, Zoe. Ich habe es geliebt, dass du keine Angst davor hattest, einfach du selbst zu sein. Du hast so einen Eindruck auf alle um dich herum gemacht. Ich werde dich so vermissen! Mein Herz schmerzt, zu wissen, dass du nicht mehr in meinem Leben sein wirst.“

Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Auf jeden Fall steht fest, dass sich Zoe Parker gerade ein neues Leben aufbauen wollte. Die Texanerin hat mit 18 Jahren begonnen, Erotikfilme zu drehen und wollte nach sechs Jahren im Porno-Geschäft der Branche jetzt den Rücken kehren.