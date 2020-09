„Feuerherz“ kündigen Best-of an

Auch wenn „Feuerherz“ ihre Abschiedstournee canceln müssen, Musik wird es dieses Jahr trotzdem geben – und zwar in Form des Best-of-Albums „Verdammt Gute Zeit – Das Beste von Feuerherz“. Wie „Universal Music“ berichtet, erscheint die Platte am 02. Oktober.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Von dem Titelsong ‚Verdammt Guter Tag‘ ihres ersten Albums in 2015, der damals den Durchbruch für die vier Jungs brachte, über ‚In meinen Träumen ist die Hölle los‘ ihrem bislang bekanntesten Song, bis zur aktuellen Hit Single ‚Wer kann da denn schon Nein sagen‘ mit dem Sie ihr letztes Studio Album ‚Vier‘ auf Platz sechs der deutschen Album Charts – Neben 15 ihrer größten Hits befinden sich auf drei brandneue Titel auf dem Album. So lässt das Best-Of keine Wünsche offen und ist vor allem ein absolutes Muss für jeden „Feuerherz“ und Schlager-Fan.“

Neben der CD gibt es auch noch eine limitierte Fanbox inklusive CD, Gürteltasche mit „Feuerherz“-Logo, einem Fotobuch mit den schönsten Momenten der letzten Jahre und zwei Buttons.

Foto: (c) Universal Music