Finneas schenkt musikalisches Wohlbefinden

Finneas hat eine neue Single am Start: Der Bruder von Billie Eilish hat kürzlich den Song „What They’ll Say About Us“ herausgebracht, berichtet „Verstärker Medienmarketing“.

Der Sänger selbst meinte zu dem Stück: „Ich habe diesen Song im Juni geschrieben, nachdem ich den Tag bei den Protesten in LA verbracht hatte, gefüllt mit der Hoffnung zur Aussicht, dass Menschen überall aus der Welt zusammengekommen sind, um gegen institutionalisierten Rassismus und Ungleichheit zu kämpfen. Zur selben Zeit folgte ich Amanda Kloots, die die Zeit ihres Mannes Nick Cordero auf der Intensivstation dokumentierte, während er im Koma lag, nachdem er sich mit Covid-19 ansteckte. Ich stellte mir sie vor, wie sie an seiner Seite saß, hoffnungsvoll darauf wartete, dass er aufwacht. Das brachte mich dazu, über die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nachzudenken, die auch geliebte Menschen habe (…), die dasselbe durchmachen. (…) Einige werden es überwinden, andere tragischerweise nicht. Dieser Song ist all denjenigen gewidmet, die unter diesem Jahr gelitten haben. Ich hoffe, dieser Song kann euch ein bisschen Wohlbefinden geben.“

Dies ist übrigens das erste neue Stück nach Finneas‘ Debüt-Ep: „Blood Harmony“.

Foto: (c) PR Photos