Fletcher zieht EP-Veröffentlichung vor

Fletcher hat ihre Fans mit neuer Musik überrascht. Vorgestern Abend (10.09.) hatte die Sängerin überraschend ihre EP „The S(ex) Tapes“ herausgebracht, die eigentlich für nächste Woche geplant war, berichtet „Universal Music“. Doch Fletcher möchte eine Pop-Musikerin sein, die für etwas steht und mit deren Musik sich ihre Fans verbinden können. Sie sagte dazu: „Das habe ich gebraucht, als ich jünger war. Es hätte mir sehr geholfen, wenn ich jemanden hätte sehen können, der das lebt, was ich als meine Wahrheit empfand. Ich möchte das für junge Frauen sein.“

Hier die Tracklist:

1. Silence

2. If I Hated You

3. Bitter

4. The One

5. Shh…Don’t Say It

6. Feel

7. Sex (With My Ex)

