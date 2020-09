Florian Silbereisen trauert um „Traumschiff“-Kollegen Michael Gwisdek

Florian Silbereisen trauert um Michael Gwisdek.

Der Moderator, Musiker und Schauspieler schreibt auf seinem „Instagram“-Account: „Michael Gwisdek hat Joko Winterscheidt und mich an unserem allerersten Drehtag auf dem ‚Traumschiff‘ ganz lieb empfangen. Wir saßen an jedem Abend stundenlang zusammen. Ich werde ihn nie vergessen! Er war wirklich ein ganz lieber Kerl!“ Dazu postete Silbereisen ein Szenenfoto von besagter Folge „Das Traumschiff: Antigua“ aus dem Jahr 2019 in der er zum ersten Mal als Kapitän Max Prager das ZDF-Kreuzfahrtschiff steuerte. Michael Gwisdek hatte darin eine Episodenhauptrolle.

Michael Gwisdek ist am Dienstag (22.09.) „nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben“, wie seine Angehörigen am Mittwoch mitteilten.

Foto: (c) Juergens & Partner / D. Beckmann