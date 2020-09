Foxes wünscht sich Lewis Capaldi

Louisa Rose Allen, besser bekannt als Foxes, hat im Mai mit der Single „Love Not Loving You“ ihr Comeback gefeiert. Jetzt wünscht sie sich eine Kollaboration mit Lewis Capaldi.

Gegenüber „The Sun“ sagte die 31-Jährige: „Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er die Lieder, die ich schreibe, wirklich gut singen würde. Er hat ein paar großartige Lungen.“ Außerdem sagte Foxes, dass sie sich nach ihrem Comeback viel wohler fühlen würde als früher. Sie erklärte: „Ich denke, ich musste den Druck abbauen und wieder anfangen, alles zu genießen, anstatt mir so viele Sorgen darüber zu machen, in den Charts zu sein. Nach diesem Comeback fühle ich mich viel wohler.“

Foxes hat übrigens schon zwei weitere Singles veröffentlicht. Nach „Love Not Loving You“ kamen noch „Woman“ und „Friends in the Corner“.

