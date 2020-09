Gary Barlow, ein Alptraum-Ehemann

Mit Gary Barlow verheiratet zu sein, ist nicht einfach.

Bereits seit 20 Jahren ist der „Take That“-Sänger jedoch mit Dawn verheiratet, obwohl er laut „contactmusic.com“ sagte: „Ich bin ein Alptraum-Ehemann. Ich bin einfach so ehrgeizig. Ich muss immer etwas tun, etwas planen, nur noch ein Projekt auf die Tagesordnung setzen. Ich höre nie auf. Jetzt kann ich darüber lachen, aber ich bin auch eine fürchterliche Person in einer Band. (…) Ich bin schwierig. Dawn ist sehr entspannt, wohingegen ich das nicht bin. Sie hat absolut kein Interesse an dem Promi-Lebensstil. (…) Sie würde es hassen, das zu tun, was ich tue und wir hatten definitiv unsere Höhe- und Tiefpunkte. Warum wir trotzdem zusammen sind, ist der Tatsache geschuldet, dass wir uns lieben.“

Gary Barlow und Dawn haben übrigens drei Kinder zusammen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos