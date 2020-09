Gigi Hadid und Zayn Malik: Ist das Baby da?

Gigi Hadid und Zayn Malik erwarten ihr erstes Baby. Oder ist es vielleicht schon auf der Welt?

Das Gerücht hat Gigis Vater Mohamed Hadid angefacht. Er postete nämlich einen handgeschriebenen Brief auf seinem „Instagram“-Kanal: „Hallo kleines Enkelkind, ich bin es. Mein Herz ist so glücklich wie es nur geht. Ich wünsche dir die Sonne und den Mond, ich wünsche dir eine glückliche Zeit. Wisse, dass Opa immer in der Nähe ist, ich würde alles für dich tun, mein Lieber. Als ich hörte, dass du unterwegs bist, lächelte ich und wischte eine Träne weg. Ich habe die Träne geweint, weil ich wusste, dass mein Herz immer dir gehören würde.“

Gigi Hadid und Zayn Malik haben sich noch nicht dazu geäußert. Und auch der „Instagram“-Post von Mohamed Hadid wurde in der Zwischenzeit wieder gelöscht.

