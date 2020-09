Gwen Stefani und Blake Shelton: Neuanfang im neuen Haus

Gwen Stefani und Blake Shelton haben es endlich geschafft, in ihr gemeinsames Haus in Los Angeles zu ziehen. Während des Lockdowns war das Paar nämlich vorwiegend in Oklahoma.

Ein Insider meinte jetzt zu „US Weekly“: „Sie sind sehr glücklich, sich jetzt in ihrem Familien-Zuhause niederzulassen. Gwen wollte zum Schulstart eingezogen sein, auch wenn die Kinder aufgrund von Covid-19 zu Hause unterrichtet werden. (…) Sie sind als Familie echt glücklich und das ist der Neuanfang, den Gwen braucht.“

Vielleicht läuten jetzt auch bald die Hochzeitsglocken bei den beiden. Darauf warten ihre Fans schon sehnlichst.

