Gwyneth Paltrow bedankt sich nackt

Vorgestern (27.09.) hat Gwyneth Paltrow ihren 48. Geburtstag gefeiert. Ein Grund für die Schauspielerin, sich via „Instragram“ für die vielen Glückwünsche zu bedanken, und das völlig nackt.

Zu einem Foto, auf dem ihr Traumkörper unter einem Baum gut zur Geltung kommt, schrieb sie: „In nichts als meinem heutigen Geburtstagsanzug … vielen Dank für die Geburtstagswünsche und vielen Dank an @goops wahnsinnig tolle brandneue Körperbutter, die mich glauben lässt, dass ich mich noch immer nackt zeigen kann.“

Goop ist übrigens der Name der Firma von Gwyneth Paltrow. Sie stellt unter anderem Körperbutter her. Ganz praktisch, dass sie mit ihrem Geburtstags-Post auch gleich Werbung für ihr eigenes Produkt machen kann. Da dürften die Verkäufe gehörig in die Höhe schnellen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos