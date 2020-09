Halsey: Affäre mit Cara Delevingne?

Was knistert denn da zwischen der Sängerin Halsey und dem Model Cara Delevingne? Normalerweise sind die beiden jungen Frauen viel in der Weltgeschichte unterwegs, aber wegen der Corona-Pandemie derzeit oft daheim in Los Angeles. Und da komme dann eben das eine zum anderen und nun daten sie sich heimlich und haben eine Affäre, verrät jetzt ein Insider der britischen Boulevardzeitung „The Sun“. Die Quelle sagt: „Cara sieht Halsey seit einigen Wochen. Die beiden haben Spaß zusammen. (…) Sie gehen beide sehr offen mit ihrer Sexualität um und wollen sich einfach nur amüsieren, sie sind da auf der gleichen Wellenlänge.“

Demnach sei alles sehr locker und nicht „exklusiv“. Eine Beziehung miteinander streben beide offenbar nicht an. Pikantes und spannendes Detail: Die Ex-Partner der beiden sollen auch was miteinander am Laufen haben, aber was Ernsteres. Halsey war ja von 2017 bis 2018 in einer On-Off-Beziehung mit G-Eazy. Und der Rapper ist nun glücklich mit der Schauspielerin Ashley Benson. Die wiederum ist die Exfreundin von Cara Delevingne. Ja, die Welt ist klein – und die besten Geschichten schreibt offenbar nicht Hollywood, sondern das Leben.

Halsey ist übrigens bisexuell und Cara Delevingne hat neulich erklärt, pansexuell zu sein.

