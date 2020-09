Halsey: Endlich ein Song mit Machine Gun Kelly

Halsey und Machine Gun Kelly haben endlich einen Song zusammen aufgenommen. Das Stück „Forget Me Too“ befindet sich auf dem aktuellen Album „Tickets to My Downfall“ des Musikers, das seit gestern (25.09.) zu haben ist.

Die Sängerin schrieb auf „Instagram“ dazu: „Der Tag ist endlich gekommen, an dem Machine Gun Kelly und ich einen gemeinsamen Song haben. Ich weiß, es erscheint unmöglich, das wir noch keinen Song zusammen aufgenommen haben, da wir seit Anbeginn der Zeit Freunde sind. Glaubt mir, es ist auch für uns verrückt zu begreifen, dass es so lange gedauert hat. (…) Und jetzt ist er hier und verdammt großartig. Ich bin so stolz auf deine Neuerfindung, Colson [Baker, bürgerlicher Namen von Machine Gun Kelly]. Du warst schon immer ein Rockstar in allem, was du tust. (…) Aber jetzt hast du ein ganzes Album voller Songs, die bekräftigen, was wir schon wissen: Du bist verdammt Punk, Junge! Glückwunsch!“

„Tickets to My Downfall“ ist übrigens das fünfte Studioalbum von Machine Gun Kelly.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos