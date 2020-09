Halsey gibt ihr Schauspiel-Debüt

Halsey gibt schon bald ihr Debüt als Schauspielerin. Die Sängerin wird in der Serie „The Players Table“, eine Adaption der Mystery-Novel „They Wish They Were Us“ von Jessica Goodman, die Hauptrolle der Rachel Calloway übernehmen. An Halseys Seite spielt auch Sydney Sweeney, die mit der Musikerin bereits in deren Video zu ihrer Single „Graveyard“ auftrat.

Auf „Instagram“ schrieb Halsey: „Ich bin die glücklichste Frau auf der Welt, denn ich darf mein Schauspiel-Debüt mit meinem Lieblingsmensch Sydney Sweeney geben.“

Einen Gastauftritt hatte Halsey übrigens bereits 2018 in „A Star Is Born“.

