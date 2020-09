Henning von „AnnenMayKantereit“ entschuldigt sich

Henning May von „AnnenMayKantereit“ hat sich für seinen „Instagram“-Post, in dem er Polizistinnen und Polizisten in Schutz nahm, entschuldigt. In dem Post erklärte er auch, dass ihn das Akronym „A.C.A.B.“ – also „All Cops Are Bastards“ wütend mache. Seine Follower kritisierten ihn dafür. Die Hauptpunkt: Als Person, die nie von rechter Polizeigewalt betroffen war, habe er kein Recht, darüber zu urteilen, wie man damit umgehen sollte.

Nun entschuldigte sich May für diesen Teil seiner Aussage. Im „Machiavelli“-Podcast sagte er: „Das war mein Fehler, ich habe mich unsolidarisch verhalten und dafür muss ich mich entschuldigen.” Er sei bereit dafür, sich kritisieren zu lassen, allerdings sollten „wir aufpassen, wie unsere Sprache des Protests ist. Und aus dieser Protestsprache könnten wir das Wort ‚Bastard‘ streichen.” Außerdem äußerte er sich zu den Beleidigungen, die er in diesem Shitstorm kassieren musste. Der 28-Jährige werde plötzlich sowohl als „Stiefellecker der Konservativen“ aber auch als „linksversifft“ beleidigt, was er nicht nachvollziehen könnte: „Ach, es ist irgendwie verrückt.“

Henning May äußert sich regelmäßig zu gesellschaftspolitischen Themen. Zuletzt setzte er sich für ein Mahnmal an der Kölner Keupstraße ein, das an den NSU-Nagelbombenanschlag vom 9. Juni 2004 mit 22 Verletzten erinnern soll.

