„heute-show spezial“ zum Start nach der Sommerpause

Bevor die beliebte Nachrichtensatire aus der Sommerpause kommt, schickt Anchorman Oliver Welke seine beiden Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster für ein „heute-show spezial“ in verschiedene Bundesländer, um über die deutsche Bildungsmisere in Zeiten der Coronapandemie zu berichten. Das Ergebnis: eine unterhaltsame Reportage aus den Untiefen der Klassenräume Deutschlands – am Freitag, 4. September 2020, um 22.30 Uhr im ZDF.

Fabian Köster und Lutz van der Horst legen in Coronazeiten den Hygienefinger in die Sanierungswunden deutscher Schulen. Auf ihrer Reise begegnen die beiden Problemschüler engagierten Lehrern und Rektoren, die seit Jahren auf konkrete Sanierungsmaßnahmen und sinnvolle Digitalisierungspakete warten. Zu Digitalstau und Lehrermangel befragen sie unter anderen die baden-württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport sowie den Bildungsminister aus Sachsen-Anhalt. Die „heute-show“-Reporter werden bei ihren Recherchen unterstützt von Hygiene-Papst Klaus-Dieter Zastrow, einem Headhunter für Lehrer sowie „heute-show“-erprobten Bundespolitikern. Ein Blick über die Grenzen zeigt zudem, was in deutschen Schulen besser laufen könnte.

Am Freitag, 11. September 2020, startet um 22.30 Uhr die „heute-show“ aus dem Studio. Oliver Welke und sein Team bringen wieder alle brennenden politischen Fragen auf den Tisch. Im Studio stehen Martina Hill, Dietrich Hollinderbäumer, Martin Klempnow und Dietmar Wischmeyer zur scharfen Analyse bereit.

Foto: (c) obs / ZDF / Martin Christ