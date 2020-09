Hyundai Mercury Prize 2020 findet heute statt

Heute (24.09.) wird der Hyundai Mercury Prize vergeben und Dua Lipa könnte dieses Jahr gewinnen. Ihr Album „Future Nostalgia“ ist nämlich für den Preis nominiert. Eine Ehre, von der die Sängerin niemals gedacht hätte, dass sie sie jemals erhalten würde.

Gegenüber „BBC Radio 6“: sagte Dua: „Ich kann das nicht glaube. Ich hätte nie gedacht, dass mir das jemals passieren würde, deswegen bin ich so aufgeregt, dass ich nominiert und so anerkannt werde. Diese Unterstützung bedeutet mir so viel und es ist irgendwie surreal, denn ich dachte, ich wäre dafür nicht cool genug.“ Ob die 24-Jährige auch gewinnt, wird am 24. September bekanntgegeben.

Hier die komplette Liste der Nominierten:

Laura Marling – ‚Song For Our Daughter‘

Dua Lipa – ‚Future Nostalgia‘

Porridge Radio – ‚Every Bad‘

Sports Team – ‚Deep Down Happy‘

Kano – ‚Hoodies All Summer‘

Anna Meredith – ‚FIBS‘

Georgia – ‚Seeking Thrills‘

Lanterns On The Lake – ‚Spook The Herd‘

Moses Boyd – ‚Dark Matter‘

Charli XCX – ‚how i’m feeling now‘

Stormzy – ‚Heavy Is The Head‘

Michael Kiwanuka – ‚Kiwanuka‘

