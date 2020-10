„I am Woman“-Sängerin Helen Reddy ist tot

Helen Reddy ist tot. Die australische Sängerin, Aktivistin und Schauspielerin starb am 29.09. im Alter von 78 Jahren in den USA.

Ihre Kinder Traci und Jordan veröffentlichten die traurige Nachricht auf der Homepage ihrer Mutter. Dort heißt es: „In tiefer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Mutter, Helen Reddy, am Nachmittag des 29. September 2020 in Los Angeles bekannt.“ Aktuell ist die Seiter aber nicht mehr aufrufbar. Via „Twitter“ bekundeten auch Stars ihre Trauer. Jamie Lee Curtis schrieb: „Ehre meines Lebens. (…) Lies die Texte. Song, den sie mit großem Erfolg schrieb und aufführte.“

In den vergangenen Jahren war Helen Reddy wegen einer Demenzerkrankung aus dem Rampenlicht verschwunden. Zuletzt habe sie in der Nähe ihrer Kinder in einem Heim in Los Angeles gelebt. Ihr Song „I am Woman“ war in den 1970er-Jahren eine Art Hymne feministischer Bewegungen.