iHeart Radio Music Awards 2020: Die Gewinner

Obwohl die iHeart Radio Music Awards dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie eigentlich abgesagt wurde, wollten die Veranstalter dennoch die nominierten Musiker feiern. Deswegen wurden die Preise übers Labor Day-Wochenende (05.-07.09.) den Gewinnern zugeschickt. Zum Song des Jahres wurde „Truth Hurts“ von Lizzo gekürt. Der Musikerin erhielt zudem noch einen Preis in der Kategorie „Bester neuer Pop-Künstler“. Künstlerin des Jahres ist Billie Eilish. Das männliche Pendant ging an Post Malone.

Hier die wichtigsten Gewinner der iHeart Radio Music Awards 2020:

SONG DES JAHRES

“Truth Hurts” – Lizzo

KÜNSTLERIN DES JAHRES

Billie Eilish

KÜNSTLER DES JAHRES

Post Malone

BESTES DUO/BESTE GRUPPE DES JAHRES

Jonas Brothers

BESTE KOLLABORATION

“Señorita” – Shawn Mendes & Camila Cabello

BESTER NEUER POP-KÜNSTLER

Lizzo

POP-ALBUM DES JAHRES

„Lover“ – Taylor Swift

ALTERNATIV ROCK-SONG DES JAHRES

“bad guy” – Billie Eilish

ALTERNATIV/ROCK-ALBUM DES JAHRES

„When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ – Billie Eilish

ALTERNATIVER ROCK-KÜNSTLER DES JAHRES

Billie Eilish

ROCK-SONG DES JAHRES

“Ghost” – Badflower

ROCK-ALBUM DES JAHRES

Fear „Inoculum“ – Tool

ROCK-KÜNSTLER DES JAHRES

Disturbed

BESTER NEUER ROCK/ALTERNATIV ROCK-KÜNSTLER

SHAED

COUNTRY-SONG DES JAHRES

“Beautiful Crazy” – Luke Combs

COUNTRY-KÜNSTLER DES JAHRES

Luke Combs

BESTER NEUER COUNTRY-KÜNSTLER

Morgan Wallen

DANCE-SONG DES JAHRES

“Close To Me” – Ellie Goulding, Diplo featuring Swae Lee

DANCE-ALBUM DES JAHRES

„World War Joy“ – The Chainsmokers

DANCE-KÜNSTLER DES JAHRES

Marshmello

HIP-HOP-SONG DES JAHRES

“Suge” – DaBaby

HIP-HOP-ALBUM DES JAHRES

„Death Race For Love“ – Juice Wrld

HIP-HOP-KÜNSTLER DES JAHRES

Drake

BESTER NEUER HIP-HOP-KÜNSTLER

DaBaby

R&B-SONG DES JAHRES

“No Guidance” – Chris Brown featuring Drake

R&B-ALBUM DES JAHRES

„Free Spirit“ – Khalid

R&B-KÜNSTLER DES JAHRES

H.E.R.

BESTER NEUER R&B-KÜNSTLER

Summer Walker

LATIN-SONG DES JAHRES

“Con Calma” – Daddy Yankee & Katy Perry featuring Snow

LATIN-KÜNSTLER DES JAHRES

Ozuna

BESTE NEUER LATIN-KÜNSTLER:

Rosalía

PRODUZENT DES JAHRES

Finneas

BESTER SONG-TEXT

“10,000 Hours” – Dan + Shay & Justin Bieber

BESTER COVER-SONG

Sam Smith & Normani – “Dancing With A Stranger” – 5SOS cover

BESTE FAN-ARMY

BTSArmy – BTS

BESTER REMIX

“Trampoline” – SHAED featuring Zayn

BESTES MUSIKVIDEO

“Boy With Luv” – BTS featuring Halsey

BELIEBTESTER TOUR-FOTOGRAPH

Zack Caspary (Why Don’t We)

TOUR DES JAHRES

Elton John – Farewell Yellow Brick Road

