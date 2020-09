Influencerin Laura Maria: Ist sie die Neue von Pietro Lombardi?

Pietro Lombardi ist offenbar seit einiger Zeit ja wieder in einer Beziehung. Zumindest weisen zweideutige Postings auf seinem „Instagram“-Kanal darauf hin. Um wen es sich bei seiner neuen Herzdame handelt, dazu sagt der 28-Jährige aber nichts.

Wenn es nach Fans und Medien geht, handelt es sich dabei um die Influencerin Laura Maria. Diese startete nämlich auf ihrem „Instagram“-Kanal eine kleine Frage-Antwort-Runde. Sie sagte: „Ich wohne zurzeit noch in Düsseldorf. Allerdings habe ich in den nächsten Tagen einige Besichtigungstermine, weil ich aus Düsseldorf wegziehen wollte.“ Außerdem sagte sie: „Ob ich vergeben bin? Ich glaube das Einzige, was ich zurzeit dazu sagen kann: Ich bin sehr, sehr glücklich.“

Pietro Lombardi hat kürzlich ja gesagt, er wolle sich Zeit damit lassen, eine Beziehung in die Öffentlichkeit zu tragen.

Foto: (c) Universal Music