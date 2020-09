„Iron Maiden“ erklären ihre Songs

Ein neues Buch entführt die Fans von „Iron Maiden“ zu den Entstehungsgeschichten ihrer Songs. Wie „contactmusic.com“ berichtet, hat der Musikjournalist Steve Pilkington sich die Musik der Band ganz genau angeschaut und alles in dem Buch „Iron Maiden: Every Album, Every Song“ zusammengefasst. Es enthält Fakten, Anekdoten, Analysen und Meinungen über „Iron Maiden, die im Laufe der Jahre angefallen sind.“

Laut „Amazon“ erscheint das Werk am 28. September.

In ein paar Jahren wird es sicherlich ein neues Buch darüber geben, denn „Iron Maiden“ haben nicht vor, irgendwann in Rente zu gehen.

Foto: (c) Anthony G. Moore / PR Photos