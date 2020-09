„Itchy“ veröffentlichen Song in Zusammenarbeit mit Greenpeace

„Itchy“ haben gestern (21.09.) in Zusammenarbeit mit Greenpeace die Single „Tut uns leid“ herausgebracht. Die drei Musiker besingen darin die Missstände der Gegenwart, die in Zukunft abzusehen sind. Sie prangern diese aber weniger an, als dass sie sich im Vorfeld schon dafür entschuldigen, nicht härter dagegen vorgegangen zu sein. Der Song spielt nämlich in der Zukunft und ist an die nachfolgende Generation gerichtet, quasi eine nachträgliche Entschuldigung im Voraus.

Laut „musikexpress“ sagte Daniel Friedl dazu: „Wir alle sollten jetzt handeln, bevor sich die Klimakrise nicht mehr verlangsamen lässt. Den nachfolgenden Generationen wollen wir mehr als eine wertlose Entschuldigung hinterlassen.“

Der Song kam übrigens am 21. September heraus, weil das der internationale Tag des Friedens ist. Und Frieden heißt auch Klimaschutz, so formuliert es zumindest die Friedens- und Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die Band Itchy, die früher „Itchy Poopzkid“ hieß, unterstützt diese Aussage mit ihrem Song.

