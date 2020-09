Ivor Novello Awards 2020 finden heute statt

Trotz Coronavirus-Pandemie werden heute Abend (02.09.) die Ivor Novello Awards vergeben. Unter den Nominierten findet sich beispielsweise Stormzy. Er könnte mit seinem Hit „Crown“ in der Kategorie „Bester Song musikalisch und textlich“ abräumen. Konkurrenz bekommt er dabei unter anderem von Sam Fender. Und auch Lewis Capaldi hat Chance auf einen begehrten Ivor Novello Award und zwar mit „Hold Me While You Wait“ in der Kategorie „meist-performter Song“.

Hier die Liste der Nominierten:

BESTER SONG MUSIKALISCH & TEXTLICH

„Age of Anxiety“

Written by Jamie Cullum

Performed by Jamie Cullum

„Crown“

Written by MJ Cole, Jimmy Napes and Stormzy

Performed by Stormzy

„Dead Boys“

Written by Sam Fender

Performed by Sam Fender

BESTER ZEITGENÖSSISCHER SONG

„Black“

Written by Dave and Fraser T Smith

Performed by Dave

„Firesmoke“

Written by Dan Carey and Kate Tempest

Performed by Kate Tempest

„Must Be“

Written by JAE5 and J Hus

Performed by J Hus

MEIST-PERFORMTER SONG

„Dancing with a Stranger“

Written by Mikkel Eriksen, Tor Erik Hermansen, Jimmy Napes and Sam Smith

Performed by Sam Smith

„Giant“

Written by Calvin Harris, Jamie Hartmann, Rag’n’Bone Man and Troy Miller

Performed by Calvin Harris and Rag’n’Bone Man

„Hold Me While You Wait“

Written by Lewis Capaldi, Jamie N Commons and Jamie Hartman

Performed by Lewis Capaldi

BESTES ALBUM

„Ghosteen“

Written by Nick Cave and Warren Ellis

Performed by Nick Cave the Bad Seeds

„Grey Area“

Written bei Inflo and Little Simz

Performed by Little Simz

„The Book of Traps and Lessons“

Written by Dan Carey and Kate Tempest

Performed by Kate Tempest

BESTE ORIGINAL-FILMMUSIK

“For Sama”

Composed by Nainita Desai

“Midsommar”

Composed by Bobby Krlic

“Monos”

Composed by Mica Levi

BESTER TV-SOUNDTRACK

“Euphoria”

Composed by Labrinth

“Rise of the Nazis”

Composed by Tom Hodge

“The Crown” (Staffel 3)

Composed by Martin Phipps

AUFSTEIGENDER STAR

Amahla

Carmel Smickersgrill

Griff

Lullahush

Mysie

