James Arthur und der Song mit Sigala

Bei „Lasting Lover“ (VÖ: 04.09.) haben sich James Arthur und Sigala zusammengetan. Geschrieben wurde das Stück von keinem Geringeren als Lewis Capaldi – eine absolute Traum-Kombination also.

Sigala selbst sagte laut „Sony Music“ dazu: „Ich hörte den Song zum ersten Mal in einer Akustik-Version. Die Komposition von diesem Punkt an auf ihrem Weg dorthin zu begleiten, wo sie jetzt ist, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte schon seit Ewigkeiten mit James Arthur zusammenarbeiten, da ich seine Stimme liebe. Da der Song aber während des Lockdowns entstand, konnte ich ihn nicht persönlich treffen. Wir haben deshalb lange via ‚Zoom‘ gearbeitet und uns erst am Set des Musikvideos getroffen – zum Glück haben wir uns dann im wirklichen Leben genauso gut verstanden! Man hört dem Song auch sofort an, dass ich ein großer MGMT-Fan bin. Es war wirklich cool, alles zusammen zu mischen, und ich hoffe nun, dass alle Freude an dem Ergebnis haben.“ Und auch Arthur war von der Zusammenarbeit begeistert. Weiter meinte er noch: „Es ist eine kleine musikalische Richtungsänderung für mich, aber vielleicht sehen wir ja in Zukunft ein paar weitere interessante Wendungen von mir. Ich hoffe, es gefällt allen!“

Das passende Video dazu findet sich übrigens auch schon auf „YouTube“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos