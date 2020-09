Jason Derulo: „Mit Musik bekommst du diese Art von Einblick nicht“

Jason Derulo ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, er hat auch 35 Millionen Follower auf „TikTok“.

Im Interview mit „Noizz“ erklärte der 31-Jährige, was den TikTok-Fame von seiner Karriere als Musiker unterscheidet. Dazu sagte er: „Die Leute kennen mich einfach viel besser. Auf TikTok haben sie einen Einblick in mein Leben. Sie sehen, wer meine Nichte ist, wie mein Schlafzimmer aussieht, meine Küche, meine Persönlichkeit … Mit Musik bekommst du diese Art von Einblick nicht.“ Er verriet auch, ob er sich denn keine Sorgen um seine Privatsphäre macht. Dazu sagte der Sänger: „Ja, es könnte ein wenig seltsam sein, schätze ich. Ich sehe bisher niemanden, also im Moment ist alles in Ordnung (lacht). Ich bin einfach in meinem Haus, also … ich weiß auch nicht. Ich schätze, wenn ich anfange, Leute vor meiner Haustür zu sehen, dann weiß ich nicht, wie ich mich fühle. Aber jetzt gerade macht es Spaß.“

Der Sänger erklärte noch, wie er mit Kritik in den sozialen Medien umgeht: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich gar nicht berührt, wenn ich etwas Negatives lese. Aber ich habe immer im Hinterkopf, dass ich ein Vorbild bin. Deshalb werde ich so jemandem nicht antworten. Meine Vorbildfunktion ist viel wichtiger als die sofortige Genugtuung, die ich bekäme, wenn ich einem Hater Kontra geben würde.“

