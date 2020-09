Jason Derulo: „TikTok ist für mich die perfekte App“

Jason Derulo ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, er hat auch 35 Millionen Follower auf „TikTok“.

Im Interview mit „Noizz“ verriet der 31-Jährige, was ihm so gut an der App gefällt. Er sagte: „Die Freiheit, die du hast. Du kannst alles machen. Andere Apps können ein bisschen eindimensional sein – und oberflächlich. TikTok ist das genaue Gegenteil davon. Die Leute kommen dort hin, um sie selbst zu sein. Auf anderen Seiten protzen Leute mit Autos und Schmuck – auf TikTok kümmert sich niemand darum. Die Leute dort wollen sehen, wer du bist und was du gerne machst. Es ist einfach viel künstlerischer und macht viel mehr Spaß – und ich liebe es, Spaß zu haben. Für mich ist es die perfekte App.“

„Watcha Say“ war übrigens der erste Nummer-eins-Hit von Jason Derulo vor über zehn Jahren.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos