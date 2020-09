Jeanette Biedermann braucht mal ein Päuschen

Sich zu entspannen fällt gar nicht so leicht, wenn der Körper vorher auf Volldampf ist. So geht es auch Jeanette Biedermann momentan. Sie hat zuletzt ein Live-Album und eine Live-DVD von „DNA 2020“ herausgebracht.

Auf „Instagram“ schrieb sie zu einem Selfie, auf dem sie auf dem Badezimmerboden sitzt: „Nach all den Highs in letzter Zeit, kehrt jetzt kurz etwas Ruhe ein. Aber die ist gar nicht so leicht zu ertragen. Mein Motor rennt noch so unglaublich schnell und meine Seele will anhalten. Beide müssen sich jetzt erstmal wieder entgegenkommen und sich in der Mitte treffen.“

Jeanette Biedermann schreibt übrigens auch schon an neuer Musik. Zumindest ist sie auf der Suche nach Worten.

Foto: (c) MCS / Helen Sobiralski