Jeanette Biedermann ist auf der Suche nach Worten

Über die eigenen Gefühle zu reden, fällt oft schwer. So geht es auch Jeanette Biedermann. Daher nutzt die 40-Jährige ihre Songs als Ventil.

So auch im Moment, wie sie auf „Instagram“ schreibt: „Auf der Suche nach Worten. Ich schreibe gerade mein Herz auf und es entsteht ein neuer Song. Und wieder wird meine Seele etwas leichter. Über so viele Dinge kann ich eher schreiben und singen, als darüber zu sprechen. Könnt ihr gut euer Herz ausschütten und über alles sprechen was in euch vorgeht?“

Jeanette Biedermann bekommt bald übrigens ein Baby. Der Nachwuchs ist aber nicht menschlich, sondern musikalisch: am 18. September kommt das neue Live-Album „DNA 2020“.

Foto: (c) MCS / Helen Sobiralski