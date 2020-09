Jeanette Biedermann verrenkt sich

Auf hohen Absätzen und mit Mikrofon in der Hand lehnt sich Jeanette Biedermann ganz schön weit nach hinten. Ein Foto davon hat die Sängerin bei „Instagram“ hochgeladen und schreibt dabei: „Als wir noch gelenkig waren!“

Das Throwback-Foto soll aber zeigen: körperliche Gelenkigkeit ist nicht alles. Die 40-Jährige schreibt weiter: „Zeiten ändern sich, Instinkte nicht! Manchmal muss man sich ganz schön verrenken, um man selbst zu bleiben, aber es lohnt sich darum zu kämpfen! Nur so bleibt Individualität bestehen. Was zeichnet euch aus? Wofür kämpft ihr gerade? Wofür seid ihr dankbar? Ich bin dankbar dafür, dass ich Musik machen kann in diesen Zeiten, egal wie das Touren aussieht in Zukunft. Ich schreibe neue Songs gerade und das gibt mir Hoffnung. Glück mag die kleinen Dinge.“

Jeanette Biedermann braucht übrigens nach den letzten, aufregenden Wochen erstmal eine Pause.

Foto: (c) Helen Sobiralski / MCS