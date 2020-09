Jennifer Lopez kann von ihrer Tochter und Billie Eilish noch was lernen

Tränen bei der Tochter und allerhand Emotionen bei der Mutter. So ging es Jennifer Lopez und ihrer Tochter nach einem Konzert von Billie Eilish. Anschließend haben sich die drei sogar noch hinter der Bühne getroffen.

In „The Corp Season 3“ erzählte J.Lo: „Nach dem Konzert kam sie, Billie Eilish, in den Raum. Und meine Tochter schnappte nach Luft und bedeckte ihr Gesicht. Und ich sah sie an und fragte: ‚Was ist los?‘ Sie war buchstäblich in Tränen aufgelöst. Denn seit sie acht ist – jetzt ist sie zwölf – vergöttert sie aus irgendeinem Grund dieses Mädchen.“ Die Tränen ihrer Tochter haben Jennifer gezeigt, warum auch ihre Fans bei Konzerten oder Treffen anfangen zu weinen. Sie erzählte weiter: „Es war eine überwältigende Erfahrung für mich. Es hat mich dazu gebracht, das was ich mache, mehr zu schätzen, meine Fans mehr zu schätzen und das, was Billie für meine Tochter gemacht hat mehr zu schätzen. Wisst ihr was ich meine? Das alles war ein kompletter Wendepunkt.“ Selbst als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart kann die 51-Jährige also noch was lernen.

Jennifer Lopez könnte Bald ein eigenes Baseball-Team haben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos