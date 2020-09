Joanne K. Rowling gibt Menschenrechtspreis ab

2019 wurde die Autorin J.K. Rowling von der amerikanischen Wohltätigkeitsorganisation Robert F. Kennedy Human Rights, (kurz: RFKHR) mit dem „Ripple of Hope Award“ ausgezeichnet, einem Menschenrechtspreis. Und genau den hat die Schriftstellerin jetzt zurückgegeben. Was ist passiert?

J.K. Rowling erntete nach einem umstrittenen Tweet, in dem sie behauptete, nur Frauen würden menstruieren, einen mächtigen Shitstorm. Auch die Vorsitzende des RFKHR-Verbandes äußerte sich nun kritisch zu den Vorfällen und das war der Auslöser für Rowling, den Preis zurückzugeben. In einer offiziellen Stellungname auf ihrer Webseite „jkrowling.com“ schrieb sie: „Das Statement implizierte fälschlicherweise, dass ich transphob sei und Trans-Personen schaden wolle. Aus Solidarität […] und aufgrund des sehr ernsten Konfliktes hinsichtlich meiner Ansichten und der von RFKHR, habe ich das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe, als den ‚Ripple of Hope Award‘, der mir im vergangenen Jahr verliehen wurde, zurückzugeben.“

Als langjährige Spenderin von LGBT-Organisationen und Unterstützerin der Gleichberechtigung von Transsexuellen weist sie die Vorwürfe zurück.

Foto: (c) Landmark / PR Photos