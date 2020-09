Joe Jonas genießt passenden Cocktail zum TV-Programm

Joe Jonas lässt es sich gut gehen! Der Sänger veröffentlichte via „Instagram“-Story ein Bild, das ihn auf der Couch liegend vor der Glotze mit Cocktail in der Hand zeigt. Dazu schrieb er: „Ich trinke meinen ‚Honey Deuce‘ und genieße die US Open!“ Zur Aufklärung: Bei den US Open handelt es sich um ein momentan in New York stattfindendes Tennis Grand-Slam-Turnier und hinter einem „Honey Deuce“ verbirgt sich ein köstliches Getränk, das hauptsächlich aus Limo und Vodka der Edelmarke „Grey Goose“ besteht. Weitere Zutaten sind ein paar Milliliter Beerenlikör, Honigmelonenkugeln und Crushed Ice.

Warum sich der „Jonas Brother“ ausgerechnet diesen Cocktail ausgesucht hat? Die offizielle Cocktailbeschreibung auf „greygoose.com“ gibt die Antwort, denn dort steht: „Dieser Cocktail fängt den Geist der großen Tennisturniere ein, indem er mit einem sportlichen Mix aus frischen Aromen und der puren, weichen Art des World’s Best-Tasting Vodka überrascht!“ Na dann, zum Wohl!

Joe Jonas ist neuerdings übrigens Papa.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos