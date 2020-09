Joe Jonas gratuliert Nick Jonas mit zuckersüßen Fotos

Nick Jonas feierte am 16.09. seinen 28. Geburtstag und natürlich gratulierte ihm auch sein großer Bruder Joe. Der kramte extra in der alten Fotokiste und hat zwei Kinderfotos der beiden gefunden, die er mit seinen „Instagram“-Fans teilte. Auf dem einen sitzt Nick mit Schnuller und Kuscheltier im Hochstuhl und wird von Joe umarmt. Auf dem zweiten grinsen die beiden Brüder gekonnt in die Kamera: Nick mit Trinkflasche und Joe mit einem Geschenkkorb in der Hand.

Zu den Bildern schrieb der 31-Jährige: „Herzlichen Glückwunsch an eine Legende und rundum tolle Person. Nick Jonas, ich liebe dich Bruder!“

Auch der älteste Bruder der „Jonas Brothers“, Kevin Jonas, gratulierte via „Instagram“. Sein Foto ist aber aktueller. Er und Nick lehnen an einem Auto. Kevin schreibt dabei: „Herzlichen Glückwunsch Nick Jonas. Ich bin so glücklich über unsere Freundschaft. Ich bin so stolz auf dich und hier ist ein anderer Trip um die Sonne!“

Foto: (c) Sushi / PR Photos