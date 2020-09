Joe Jonas und die ganz besondere Date-Night

Ein romantisches Essen bei Kerzenschein, ein Gläschen Wein und viel Zeit mit der Liebsten. So stellen sich wohl die meisten eine Date-Night bei Joe Jonas und Sophie Turner vor. Zumindest letztens lief das so aber nicht ab. Denn Joe saß alleine am Tisch.

In seiner „Instagram“-Story hat der 31-Jährige ein Video hochgeladen, die seine Date-Night zeigt: ein Salat, zwei Getränke, ein Laptop auf dem Tisch, auf dem das Tennis-Match zwischen Jennifer Brady und Naomi Ōsaka läuft, und auf dem Fernseher läuft das Football-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Houston Texans. Dabei schreibt er: „Date-Night richtig gemacht.“ Was wohl Ehefrau Turner dazu sagt?

Joe Jonas und Sophie Turner sind übrigens vor kurzem zum ersten Mal Eltern geworden.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos