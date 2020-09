John Legend: „Sie hat mich lustiger und cooler gemacht“

Für John Legend und Chrissy Teigen ist der Humor in der Beziehung sehr wichtig. Vor allem Chrissy habe jede Menge Humor.

In einem Gespräch mit „Extra“ scherzte der Sänger, dass seine Frau ihn unter der Dusche gefilmt habe. Dabei hätte sie ihre Hand gut platziert, damit ihre Social Media-Follower nicht zu viel sehen konnten. Er sagte: „Ich weiß nicht, wie effektiv das war. Es ist interessant, mit jemandem zusammen zu sein, der so lustig ist, dass du als der Hintern des Witzes endest – kein Wortspiel beabsichtigt.“ John ist wirklich verliebt in seine Chrissy und ihre lustigen Mätzchen. Er gab zu, dass sich ihre Einstellung zum Leben auf ihn ausgewirkt habe. Er fügte hinzu: „Ich denke, sie hat mich lustiger und cooler gemacht. Sie hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verbessert.“

John Legend arbeitet gerade übrigens an einer Sitcom.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos