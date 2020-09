John Legend und Chrissy Teigen verkaufen ihre Luxus-Villa

Wer noch auf der Suche nach einem luxuriösen Anwesen in Kalifornien ist, der kann jetzt zuschlagen: John Legend und Chrissy Teigen verkaufen nämlich ihre Luxus-Villa in Beverly Hills. Wie „Variety“ berichtet, will das Paar rund 25 Millionen US-Dollar dafür.

Das Anwesen mit 8500 Quadratmetern verfügt neben sieben Schlafzimmern und acht Bädern über einen großen Garten mit Pool und und Whirlpool. Wie das Magazin weiter berichtet, hat die Villa auch schon einmal US-Popstar Rihanna gehört.

John Legend braucht wohl mehr Platz für seine Familie. Bald sind sie nämlich zu fünft, seine Frau ist nämlich schwanger und erwartet ihr drittes Kind.

Foto: (c) PR Photos