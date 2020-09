John Legend und der spanische Hochzeitstag

John Legend und Chrissy Teigen haben das verflixte siebte Jahr überstanden. Und zum siebten Hochzeitstag hat der Sänger seine Frau kulinarisch verwöhnt und zeigte auf „Instagram“ seine Kochkünste. Es gab spanische Croquetas, Gambas, gefüllte Datteln im Speckmantel und Paella. Allein beim Anblick läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

Dabei schrieb Legend: „Ich habe ein spanischen Abendessen für Chrissy gemacht, um unseren siebten Hochzeitstag zu feiern. Ich liebe diese Frau so sehr und ich liebe es, mich um sie zu kümmern. Besonders während in ihr unser kleines Baby wächst. Ich bin so dankbar für unsere Liebe und unser gemeinsames Leben.“

John Legend ist vor allem der Humor in der Beziehung wichtig. Er ist der Meinung, dass Chrissy Teigen ihn „lustiger und cooler“ gemacht habe.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos