John Legend und die fragwürdige Liebeserklärung

John Legend ist mit seinem Schatz Chrissy Teigen schon seit einer gefühlten halben Ewigkeit zusammen – zumindest für Promi-Verhältnisse. Zum siebten Hochzeitstag hat der Sänger jetzt eine ganz spezielle Liebeserklärung von seiner Frau erhalten.

Das Model postete ein süßes Video mit ihren gemeinsamen Kindern auf „Instagram“ und schrieb dazu: „Alles Gute zum siebten Jahrestag! 14 Jahre zusammen! Ich liebe dich, Kumpel. Mein bester Freund. Du bist wie ein Bruder für mich!“ Der Bruder-Vergleich wirkt auf manche Fans zwar wie eine fragwürdige Liebeserklärung, aber manche feiern sie dafür auch. So heißt es in einem Kommentar: „Wenn du deinen Ehemann am Hochzeitstag in die Friendzone schickst: Das ist die Macht.“

In der Friendzone ohne Sex ist John Legend übrigens definitiv nicht: Denn zum einen haben die beiden eine sehr humorvolle Ehe und zum anderen haben sie den Corona-Lockdown für die Familienplanung genutzt: Chrissy Teigen ist wieder schwanger.

Foto: (c) PR Photos