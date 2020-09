John Lennon: Biografie über seine letzten Lebensjahre

Es wird eine neue Biografie über John Lennon geben. Und das Buch mit dem Titel „John Lennon 1980: The Last Days In The Life“ wird sich mit den letzten Jahren des ehemaligen „Beatles“-Musiker beschäftigen.

Autor Kenneth Womack sagte in einer Pressemitteilung laut „contactmusic.com“: „‘John Lennon 1980‘ zu schreiben, ist das Ergebnis meiner Bemühung, die Geschichte von Johns letztem Jahr als Musik im Kontext seines Lebens zu erzählen und eben nicht wie er gestorben ist. (…) Ich bin stolz darauf, dem die Behandlung und die Fülle zu geben, die es verdient.“

Auf „Amazon“ ist das Buch „John Lennon 1980: The Last Days In The Life“ ab dem 15. September verfügbar, bisher allerdings nur in englischer Sprache.

Foto: (c) Universal Music