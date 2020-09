John Lennon: Mörder entschuldigt sich bei Yoko Ono

40 Jahre nach dem Tod von John Lennon hat sich dessen Mörder bei Yoko Ono entschuldigt.

Mark David Chapman, der 1980 in New York die „Beatles“-Legende ermordete, wurde im vergangenen Monat zum elften Mal die Bewährung verweigert. Diese Woche wurde eine Abschrift der Anhörung veröffentlicht, die seine Botschaft an die Witwe des verstorbenen Musikers enthüllt. Er sagte: „Ich wusste, dass es falsch war und ich tat es für Ruhm. Ein Wort, nur Ruhm. Das ist es. Es war, dass er berühmt war, extrem berühmt. Deshalb stand er ganz oben auf der Liste. Ich verdiene die Todesstrafe. Ich denke, das sagt alles. Es tut mir leid für den Schmerz, den ich Ihnen zugefügt habe.“

John Lennon wäre übrigens am 09. Oktober 80 Jahre alt geworden. An diesem Tag wird ein Tributkonzert gestreamt.

