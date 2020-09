John Lennon: Neue Edition zum 80. Geburtstag

John Lennon wäre am 09. Oktober 80 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren bringt „Universal Music“ an diesem Tag die aufwendig produzierte Jubiläumsedition „Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes“ heraus.

Alle 36 Songs dieser Edition wurden von seiner Witwe Yoko Ono und dem gemeinsamen Sohn Sean Ono Lennon persönlich ausgewählt. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels: ‚Gimme Some Truth.‘ zeichnet Lennons Leben während der gesamten Post-Beatles-Ära nach und vereint sein Werk von sämtlichen Soloalben. Abgerundet wird die Auswahl von den frühen Exklusiv-Singles, die auf keinem Album vertreten waren.“

„Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes“ gibt es übrigens in unterschiedlichen Versionen, darunter auch in der Deluxe-Variante mit einem 124-seitigen Buch mit Geschichten zu den Songs.

Foto: (c) Universal Music